(Di sabato 18 novembre 2023)una. Una donna,, 67 anni, in servizio alladi Santa Cristina in Aspromonte, nel, è stataa colpi di arma da fuoco in un....

Francesca Romeo - guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino : aveva appena finito il turno ed era in macchina con il marito

Francesca Romeo - guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino : aveva appena finito il turno ed era in auto con il marito (interrogato). L'obiettivo era la dottoressa

Poche ore prima, in Calabria, a cadere vittima di un agguato a colpi di fucile era stata, 67 anni, dottoressa della guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte. Quattro giorni fa ...

Dottoressa di una guardia medica uccisa in un agguato a colpi di fucile RaiNews

Francesca Romeo, guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino: aveva appena finito il turno ed era in auto ilmessaggero.it

SANTA CRISTINA - Una dottoressa in servizio alla guardia medica è stata uccisa in un agguato a Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino. La vittima è Francesca ...Giulia Cecchettin è la 105ª donna uccisa in Italia dall’inizio dell’anno. Il corpo della ragazza è stato ritrovato ...