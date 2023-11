FOTO Bimbi nati prematuri abbracciano i medici “angeli”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono torin tanti, stretti tra le braccia dei loro raggianti genitori, per salutare i neonatologi dell’Azienda Moscati che li hanno curati e sostenuti dalle prime ore di vita. Anche quest’anno la Giornata Mondiale deiè stata celebrata con tanta gioia e grande emozione, tra clown, palloncini colorati e leccornie. La festa è stata preceduta da un momento di riflessione: il responsabile dell’Unità operativa di Neonatologia e Tin, Sabino Moschella, ha infatti organizzato una tavola rotonda per avviare con Azienda ospedaliera, Asl Avellino e pediatri di libera scelta la definizione di un percorso condiviso di follow up del bambino a rischio fino ai 6 anni. Ha chiuso la Giornata una suggestiva Città ospedaliera illuminata di viola, il colore simbolo dei bambini guerrieri che avevano fretta di venire al mondo… I ...