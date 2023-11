Formula 1 GP Las Vegas LIVE | segui in diretta le qualifiche

(Di sabato 18 novembre 2023) 8:33 GP LasTIMING Buon giorno fan di Autosprint , eccoci pronti per ledel GP di Las, che raccontermo qui, minuto per minutoLuogo: Las...

8:33 GPVegas, Qualifiche: LIVE TIMING Buon giorno fan di Autosprint , eccoci pronti per le qualifiche del GP diVegas , che raccontermo qui LIVE, minuto per minuto Qualifiche Luogo:Vegas Strip Circuit

GP Las Vegas: qualifiche LIVE Sky Sport

Tutto è pronto nella città che non dorme mai. Sotto le luci artificiali di Las Vegas, i piloti di Formula 1 sono pronti a darsi battaglia per le qualifiche che andranno a settare la griglia di partenz ...La FIA ha ricordato ai piloti di Formula 1 i limiti della pista alla curva 17 del Las Vegas Street Circuit. Il superamento dei limiti della pista comporta la cancellazione del giro in questione, ha in ...