(Di sabato 18 novembre 2023) Nell’ambito deipredisposti per contrastare anche il fenomeno dei reati predatori in ambito ferroviario, la Polizia di Stato ha arrestato nei pressi delladi, due cittadini senegalesi, di 48 e 28 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo proviene daPost.

Firenze - droga : controlli alle Cascine e a Rifredi. 30enne arrestato per spaccio in circolo ricreativo

...dal Tribunale diche, in attesa del processo, ha disposto misure cautelari (per le quali al momento non potranno rimettere piede in città) nei confronti di entrambi gli indagati. I...

Firenze, controlli antidroga: 2 arresti alla stazione di Santa Maria Novella Firenze Post

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche di Firenze e Prato: trovate ... 055firenze

FIRENZE – Nell’ambito dei controlli predisposti per contrastare anche il fenomeno dei reati predatori in ambito ferroviario, la Polizia di Stato ha arrestato nei pressi della stazione di Firenze Santa ...La Fiorentina necessita di rinforzi a gennaio, ad esempio nel reparto difensivo.