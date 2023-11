Fiorano | maltrattamenti su genitori e sorella | uomo condannato a 6 anni e 8 mesi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Giovedì (16 novembre), i carabinieri dial Serio hanno tratto in arresto e condotto nel carcere di Bergamo L.F., classe 1967, italiano, perin famiglia commessi tra il 2015 ed il 2019. L’, che nella sua storia ha prevalentemente vissuto con iin un comune della Val Seriana, nel periodo che va dal 2015 e fino al 2018 ha maltrattato ie lacon cui conviveva, al fine di essere mantenuto ed avere disponibilità economica per acquistare sostanze stupefacenti per le proprie esigenze personali. Nel 2019 gli stessi familiari, dopo che l’aveva intrapreso una relazione con una donna, si sono trovati costretti a lasciargli l’abitazione familiare ed a trasferirsi altrove. Ciò ha consentito loro di sottrarsi, seppur ...