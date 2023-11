Finale Tu Si Que Vales 2023 | Giulia Stabile annuncia il vincitore

(Di sabato 18 novembre 2023) Staseradi Tu Si Quein diretta! Nella puntata di sabato 19 novembreconosceremo ildella decima edizione. Un viaggio emozionante che ha visto classificarsi nella semidella scorsa settimana 16 talentuosi artisti che si sono messi alla prova attraverso straordinarie esibizioni, guadagnandosi l'ammirazione dei giudici e del pubblico. Ciascun partecipante ha superato sfide impegnative per arrivare a questo punto cruciale: chi si aggiudicherà la vittoria e il prestigioso premio di 100 mila euro in gettoni d'oro? Nel corso della puntata Giovannino farà un omaggio al fratello scomparso prematuramente? Chi sono i finalisti di Tu Si Quescelti dalla giuria di Maria De Filippi? La puntatadi tu Si Que ...

“Tu sì que vales” - il cameriere-ballerino palermitano vola in finale. Gerry Scotti in lacrime

ASCOLTI TV 11 NOVEMBRE 2023 : LA SEMIFINALE DI TU SI QUE VALES (27 - 9%) - IN CRSCITA BALLANDO CON LE STELLE (23 - 2%) - VERISSIMO STRISCIA (23 - 4%+17 - 9%) - ITALIA SÌ (12 - 6%+16%)

Inter - Sanchez : “Gol più bello? Quello al 121? in finale di Supercoppa - contro la Juventus”

Alcaraz : "Voglio arrivare in semifinale in questo fantastico torneo"

Una scelta che è stata respinta, dato che nella serata di domani ci sarà anche ladi ' Tu SiVales ' su Canale 5. Due programmi che sono colossi della TV generalista, che coprono il 50% ...

Tú sí que vales, stasera la finale: ecco i 16 talenti in gara La Gazzetta dello Sport

Tu si que vales verso il gran finale: chi sono i finalisti, anticipazioni, quanto incassa il vincitore Libero Magazine

RUGBY. L'ailier de l'Afrique du Sud Cheslin Kolbe s'est confié pour la première fois aux médias sud-africains sur son carton jaune en finale de la Coupe du Monde 2023.L’intérieure américaine a posé ses valises dans la préfecture landaise pour un mois et demi. Son expérience et son vécu dans plus d’une dizaine de clubs, dont l’Asvel qu’elle retrouve ce dimanche (17 ...