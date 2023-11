Filippo Turetta indagato per tentato omicidio è ricercato dalle polizie in tutta Europa In un video aggredisce Giulia a mani nude

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023), il 22enne scomparso da sabato con la ex fidanzataCecchettin,per, èancheeuropee. La procura di Venezia ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un mandato d’arresto europeo, diramato dall’Interpol a tutti i posti polizia europei. L’auto del giovane era stata avvistata un’ultima volta al confine con l’Austria. Nelledegli inquirenti c’è undi pochi secondi in cui si vedrebbe l’aggressione diall’ex fidanzata. Le immagini acquisite dalla procura di Venezia risalgono a sabato sera, quando la coppia era stata vista per l’ultima volta da un testimone, che aveva raccontato ...