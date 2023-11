Filippo Turetta | dove sta? L' auto in Austria | il telefono online e il mandato di arresto | cosa sappiamo sul presunto killer di Giulia

... la ragazza di 22 anni scomparsa dopo essere uscita nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre con l'ex fidanzato. Questa mattina il corpo di Giulia è stato ritrovato nella zona ...

Ragazzi scomparsi Veneto, dal sangue al video: gli indizi su cosa potrebbe essere successo Sky Tg24

Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo scomparsi, l'avvocato dei Turetta: "Potrebbe averla uccisa" Virgilio Notizie

Materiale biologico - come hanno riferito i quotidiani - che è stato inviato per le analisi di laboratorio ai Ris dei Carabinieri, per confrontarne il dna con quello di Giulia e di Filippo. Le tracce ...Nella zona erano concentrate le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi una settimana fa. È in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia ...