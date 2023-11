Filippo Turetta | dove sta? L' auto in Austria | il mandato di arresto e l' ipotesi suicidio | cosa sappiamo sul presunto killer di Giulia

Morte Giulia Cecchettin - dov’è Filippo Turetta? Il 22enne forse in fuga : “Mercoledì era in Austria”

Don Francesco Monetti lancia anche un appello all'ex ragazzo di Giulia,, indagato per tentato omicidio e al momento irreperibile: 'L'unica cosa buona, piccola, che può fare in questo ...

Filippo Turetta, dove sta L'auto in Austria, il mandato di arresto e l'ipotesi suicidio: cosa sappiamo sul pr ilmessaggero.it

Il caso della scomparsa dei due ex fidanzati 22enni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta è giunto a un punto di svolta: appartiene alla giovane il corpo ritrovato nelle prime ore della mattinata di ...Giulia Cecchettin è stata trovata morta. Ma come si è arrivati a trovare il cadavere in un canalone tra Barcis e Piancavallo in Friuli La svolta nelle indagini è ...