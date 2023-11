Fidanzati scomparsi | trovato cadavere di donna nei pressi di un lago

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 18 novembre 2023)scoperto dai vigili del fuoco in canalone vicino Barcis. Il corpo di una giovaneè statostamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. E' in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta.