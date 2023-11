Fettuccine Alfredo | la ricetta tradizionale romana

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 novembre 2023) Lesono un fiore all’occhiello della cucina. Come è possibile che unacosì semplice a base di solo burro e formaggio si trasformi poi in un piatto all’apparenza tanto elaborato e invitante? Semplice, con l’amore per la cucina e con i trucchetti giusti. Tutto nasce nel 1914 a Roma, grazie alla creatività del cuoco(Di Lelio), che gestiva un ristorante a cui aveva dato il suo nome e che lo darà anche al suo condimento speciale. Con l’intento di rinvigorire la sua giovane moglie, spossata al termine di una gravidanza impegnativa, prepara delleincredibilmente nutrienti e cremose. Il destino vuole che ad un tavolo della sua osteria siedano due americani, ingolositi da quel primo tanto invitante. Ne chiedono un assaggio e se ne innamorano ...