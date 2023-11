Fedez e Romano La Russa litigano all’evento di beneficenza | «Piccolo uomo» Il rapper | «Solo propaganda»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) L’evento diin piazza Da Milano per sensibilizzare sulla donazione del sangue non è filato liscio come ci si sarebbe potuti aspettare da un evento benefico. Ilnon ha infatti apprezzato la presenza degli esponenti della Regione Lombardia, tra cui gli assessoriLaed Elena Lucchini. Nel corso dei discorsi istituzionali, infatti, quando Ladi Fratelli d’Italia ha iniziato a parlare,si è alzato e si è spostato per andare a visitare l’unità mobile per la donazione di sangue e i vari stand delle associazioni presenti. Sollecitato dalla stampa sul suo gesto,ha confermato di non aver gradito certe presenze: «No, non è un caso – che se ne sia andato in quel momento, ndr – perché questa cosa l’abbiamo ...