Fedez dona il sangue e se ne va quando arriva Romano La Russa | Omuncolo

All'evento "il sangue, salva la vita", organizzato da Fondazionee il coordinamento per la donazione CIVIS a Milano, dopo l'intervento del cantante ha preso parola l'assessore alla Sicurezza di regione ...

Fedez dona il sangue e se ne va quando arriva Romano La Russa ... ilGiornale.it

Non solo Fedez, storie di chi dona: 'Ecco perché il nostro sangue è prezioso' Repubblica TV

Fedez contro Romano La Russa, il fratello di Ignazio. Il rapper era presente questa mattina in piazza Duomo, a Milano, in occasione dell’evento «Dona il sangue, salva la vita». Quando i giornalisti ...Fedez ha polemizzato sulla presenza dell'assessore Romano La Russa (e dell'omologa Elena Lucchini) all'evento organizzato con Avis in piazza Duomo a Milano per promuovere le donazioni di sangue.