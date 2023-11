Fausto Verginelli | L' altra via e la scoperta di un talento

(Di sabato 18 novembre 2023) Il set, i ruoli, il calcio romantico e gli Anni 90: L'via raccontato dal (formidabile) protagonista,. "No, il finale non è scontato, volevamo lasciare un'emozione forte. E crediamo di esserci riusciti". Lo abbiamo scritto nella nostra recensione, L'via di Saverio Cappiello, con la sceneggiatura firmata da Giuseppe Gallo, oltre essere un'opera prima di pregevole fattura, ci ha fatto scoprire ildi, che interpreta Andrea Visconti, il bomber con la maglia numero 9 della U.S. Collidoro, squadra locale nella Catanzaro del 1990. Un'interpretazione sincera, semplice, ma accentuata, piuttosto misurata nella sua profondità di uomo vulnerabile. Al suo fianco, un altro "fenomeno", ben più giovane, ovvero Giuseppe Pacenza, al ...

... L'altra via di Saverio Cappiello, con la sceneggiatura firmata da Giuseppe Gallo, oltre essere un'opera prima di pregevole fattura, ci ha fatto scoprire il talento di, che ...

Fausto Verginelli, la nostra intervista all'attore protagonista de L'altra ... Movieplayer

‘L’altra via’ al cinema dal 16 dicembre Agrpress

Il set, i ruoli, il calcio romantico e gli Anni 90: L'altra via raccontato dal (formidabile) protagonista, Fausto Verginelli.L’Altra Via, il film in uscita al cinema il prossimo 16 dicembre, racconta una coinvolgente storia di amicizia ambientata in Calabria ...