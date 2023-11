Fantastico Jannik! Così ha battuto Medvedev | gli highlights

(Di sabato 18 novembre 2023) In semifinale alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner supera Daniil, numero 3 al mondo, nbsp;6 - 3 6 - 7 6 - 1. Guarda glidel ...

In semifinale alle Atp Finals di Torino,Sinner supera Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, nbsp;6 - 3 6 - 7 6 - 1. Guarda gli highlights del ...

Jannik Sinner supera Medvedev per 6-3, 6-7, 6-1: è il primo azzurro in finale nella storia RaiNews

Diretta Sinner-Medvedev 2-1: segui la semifinale delle Nitto ATP Finals LIVE Corriere dello Sport

Un match non semplicissimo per Jannik Sinner, che a tratti è stato in grossa difficoltà negli scambi, ma è rimasto concentrato e nel match. Al terzo set, poi, Sinner è venuto fuori giocando un tennis ...Prima semifinale fantastica tra l'altoatesino e il russo, prova del livello altissimo di queste ATP Finals. Djokovic o Alcaraz l'ultimo ostacolo verso la gloria.