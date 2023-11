F1 su TV8 oggi | GP Las Vegas 2023 | orario | programma | differita qualifiche in chiaro

(Di sabato 18 novembre 2023) Il 18 novembre è la giornata in cui si disputeranno ledel Gran Premio di Lasdi Formula Uno. Almeno, non ci sono equivoci relativi alla data generati dal fusodel Nevada. Il giorno non cambia, ma solo perché nella “capitale mondiale dell’intrattenimento” si farà la follia di assegnare la pole position in piena notte! LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 ALLE 9.00 A proposito di pole position, in questola scena è ovviamente dominata da Max Verstappen, che ne assomma ben 11 (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar, San Paolo). Sono 4 le migliori prestazioni in qualifica di Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio, Usa, Messico). Sono risultati per 2 volte i più rapidi di tutti sia Sergio Perez (Jeddah, ...

... ma entrambi non sono apparsi estremamente a proprio agio in sella alla Ducati quest', anzi. ... VEDI ANCHE MotoGP Qatar 2023, gli orari TV su Sky,e NOW MotoGP Qatar 2023: le classifiche e i ...

Qualifiche F1 GP Las Vegas oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in ... Fanpage.it

MotoGP Qatar 2023 a Lusail: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 15:50, quelle di Moto 2 alle 16:45. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta ...Il 18 novembre è la giornata in cui si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula Uno. Almeno oggi, non ci sono equivoci relativi alla data generati dal fuso orario del Nevada.