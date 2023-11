F1 su TV8 | GP Las Vegas 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Il 18 novembre è la giornata in cui si disputeranno ledel Gran Premio di Lasdi Formula Uno. Almeno oggi, non ci sono equivoci relativi alla data generati dal fusoo del Nevada. Il giorno non cambia, ma solo perché nella “capitale mondiale dell’intrattenimento” si farà la follia di assegnare la pole position in piena notte! A proposito di pole position, in questola scena è ovviamente dominata da Max Verstappen, che ne assomma ben 11 (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar, San Paolo). Sono 4 le migliori prestazioni in qualifica di Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio, Usa, Messico). Sono risultati per 2 volte i più rapidi di tutti sia Sergio Perez (Jeddah, Miami) che Carlos Sainz (Italia, Singapore). Infine, Lewis Hamilton ha graffiato in ...