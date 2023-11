F1 | qualifiche GP Las Vegas 2023 replica in chiaro su TV8 | orario e come vederle in tv

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Ledel Gran Premio di Lasdi F1 sulla pista del Nevada saranno visibili insu TV8, in differita e in: andiamo dunque a riepilogare di seguito tutte le informazioni sue trasmissione televisiva di questo ventunesimo appuntamento con la caccia alla pole, che si terrà alle ore 09 italiane di sabato 18 novembre, mezzanotte negli Usa tra venerdì 17 e sabato 18 novembre. La trasmissione live verrà trasmessa su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre per la differita inci si può affidare alladi TV8, canale 8 del telecomando, alle ore 11.45. Chi riuscirà a ottenere la pole position? Sportface.it, a ogni modo, vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale, ecco il nostro ...