F1 Mondiale 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara

Un anno e mezzo fa, nella notte maledetta di Palermo , l'Italia si era sciolta al cospetto della più modesta delle formazioni balcaniche , dicendo addio alin Qatar e chiudendo di fatto il ciclo di Roberto Mancini in azzurro. Esattamente come in quelle qualificazioni, c'è un altro rigore sbagliato da Jorginho (vi ricordate l'errore decisivo all'...

GP F1 Las Vegas 2023: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

F1, risultati e classifica FP2 GP Las Vegas 2023: Leclerc davanti a Sainz, due Ferrari davanti! OA Sport

Un venerdì 17 davvero particolare per i dipendenti e gli operai della Trigano Van di Paglieta (Ch) che, nella giornata caratterizzata dallo sciopero generale, sarebbero venuti a sapere della presenza ...Detto in questo modo può far storcere il naso, ma lo stato d’animo di Francesco Bagnaia è questo al termine della prima giornata del week end del GP del Qatar, penultimo del Mondiale 2023 di MotoGP.