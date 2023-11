F1 | Gp Las Vegas Verstappen Qualifica divertente | ci saranno sorpassi

(Di sabato 18 novembre 2023) Il campione del mondo della Red Bull: "Sono fiducioso, pista scivolosa" LAS(USA) - "Nonostante il nostro passo non sia stato eccezionale, sono fiducioso per la buone possibilità di sorpasso su questo circuito". Queste le parole di Max, pilota della Red Bull intervistato nell'immedi

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del gran premio didi Formula 1. Sul circuito della città americana, dove si correrà la penultima prova del Mondiale e dove il Circus è tornato dopo 40 anni, il pilota della Ferrari partirà in prima fila. ...

Un esordio attesissimo finito in un flop. Questo è accaduto a Las Vegas nel giovedì d’esordio sul faraonico circuito dello Strip. Guardando le cose con il giusto ...Pole position per Charles Leclerc nel GP di Las Vegas! Fantastica qualifica del monegasco, ancora una volta imprendibile in qualifica: quinta pole in stagione per lui. Sainz fa registrare il secondo m ...