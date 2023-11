F1 | Gp Las Vegas Vasseur Pole positiva | ingiusta penalità a Sainz

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Il team principal Ferrari: "In gara potrebbero esserci delle safety car" LAS(USA) - "Peccato per la, avere due macchine in prima fila ci avrebbe permesso di fare una gara diversa". Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari, intervistato nel p