F1 GP Las Vegas 2023 | Russell | “Impossibile andare meglio di così Proverò a fare una gara pulita”

(Di sabato 18 novembre 2023) “Credo non fosse possibiledi. Queste gomme non funzionano alin condizioni fredde, quindi vedremo se riusciremo a farli funzionare bene in”. Questa l’analisi di George, che partirà dalla terza posizione nel GP di Lasdi F1. “Difficileuna previsione, iouna. Questo è fondamentale, perché quando ho commesso degli errori non abbiamo ottenuto risultati anche con la vettura competitiva”, ha concluso. SportFace.

F1 - Lewis Hamilton eliminato in Q2 a Las Vegas : “La macchina aveva potenziale per fare meglio”

La Ferrari conquista, anche se solo virtualmente, la prima e la seconda posizione nelle qualifiche del Gp didi Formula 1. Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1'32'726 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz , che però dovrà scontare la assurda penalità di dieci posizioni in ...

Leclerc in pole a Las Vegas, Verstappen scatta 2° Sky Sport

GP Las Vegas, Ferrari super: pole di Leclerc davanti a Sainz Corriere dello Sport

Seconda vera grande occasione di vincere un Gran Premio nel 2023 per la Ferrari, che domani si presenterà in griglia con i favori del pronostico a Las Vegas sotto i riflettori dell'inedito Strip Circu ...FORMULA 1 - Non si placa la rabbia del ferrarista spagnolo per la penalità ricevuta a causa della sostituzione obbligata della batteria dopo il danno causato da ...