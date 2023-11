F1 GP Las Vegas 2023 | risultati qualifiche e griglia di partenza | Leclerc in pole | prima fila con Verstappen

(Di sabato 18 novembre 2023) Idellee ladidel Gran Premio di Lasdi Formula 1. Tutto pronto per andare a conoscere la composizione delladie dunque di tutte e dieci file per la gara di domani. Di seguito ecco l’evolversi dellee lacompleta. Q3 – Ancora eccezionale la Ferrari con Charlesche si prende laposition davanti a Carlos Sainz, anche se lo spagnolo – come noto – dovrà scontare 10 posizioni ine partirà dodicesimo.inal fianco del monegasco, davanti a Russell e Gasly. Ottime le due Williams, con Albon e ...

Verstappen senza freni Il post qualifica del Gran Premio diha avuto un unico, grande protagonista: Max Verstappen . Per una volta l'olandese non ha conquistato la pole position, agguantata da Charles Leclerc con la Ferrari, ma una volta spenti i ...

Arriva una scintillante doppietta Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino della ...Charles Leclerc: “Sono davvero contento di partire in pole in questo Gran Premio. La pista mi piace molto e mi sono sentito a mio agio in macchina per tutto il weekend. Sorpassare sembra un po’ più ...