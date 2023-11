F1 | GP Las Vegas 2023 | risultati e classifica FP3 Russell in testa | Ferrari senza time-attack ma forte sul passo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Lasè andata in archivio per la Formula Uno sull’inedito Strip Circuit con il miglior tempo assoluto di George. 1’34?093 il crono siglato dal pilota britannico della Mercedes, che ha piazzato la zampata proprio poco prima della bandiera rossa (provocata dalla Williams di Albon) a cinque minuti dalla fine del turno. Buoni segnali almeno sul giro secco per la McLaren con il rookie australiano Oscar Piastri, secondo a 398 millesimi dalla vetta davanti alla grande rivelazione della FP3: Logan Sargeant. Il terzo posto in(a 0.552 dal leader) non rispecchia ovviamente gli effettivi valori in campo verso la qualifica, però la prestazione del padrone di casa statunitense al volante della Williams è indubbiamente positiva. A seguire troviamo le ...