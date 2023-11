F1 | GP Las Vegas 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo una settimana di pausa, è tempo della storica prima volta negli Usa, vale a dire il ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Las: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara statunitense conche saranno paradossalmente mattutini in Italia perché si corre in notturna sul posto. Niente sprint, si torna al canonico. Venerdì 17 novembre alle ore 05.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 09 sarà già tempo di assistere alle prove libere 2. Sabato 18 novembre alle ore 05.30 inizieranno le prove libere 3, mentre alle ore 09 ecco le attesissime qualifiche. Infine, domenica 19 novembre toccherà alla gara che inizierà alle ore 07. La ...

Arriva una scintillante doppietta Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino della ...Charles Leclerc: “Sono davvero contento di partire in pole in questo Gran Premio. La pista mi piace molto e mi sono sentito a mio agio in macchina per tutto il weekend. Sorpassare sembra un po’ più ...