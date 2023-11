F1 | GP Las Vegas 2023 Charles Leclerc favorito per “far saltare il banco” | ma occhio al “croupier” Verstappen!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) A meno di imprevisti di sorta, alle ore 7.00 della domenica europea (coincidenti con le 22.00 di sabato nel Nevada) prenderà il via il Gran Premio di Lasdi Formula Uno. Doveroso effettuare la premessa relativa a eventuali sorprese, poiché sappiamo bene quali vicissitudini abbia attraversato il pubblicizzatissimo appuntamento statunitense nella giornata di venerdì, quando il Circus è stato tenuto in scacco per ore da un tombino. “Perché sono così sfortunato!” aveva esclamatoun paio di settimane fa a Interlagos, nel momento in cui è finito a muro durante il giro di ricognizione, tradito dalla sua Ferrari. Ebbene, la sorte prima o poi ribalta le carte in tavola per tutti e quale luogo migliore di Laspuò consentire al ventiseienne monegasco di riscuotere il suo credito con la Dea Bendata? Il ...