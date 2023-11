F1 | Frederic Vasseur | “Penalità a Sainz ingiusta | ma siamo concentrati sulla gara”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) C’è un retrogusto di amarezza in Ferrari dopo quanto è accaduto finora a Las Vegas, sede del penultimo round del Mondiale 2023 di F1. La Rossa ha dimostrato, per quanto si è visto, di essere particolarmente veloce sul circuito cittadino americano. Le qualifiche, con il primo e secondo tempo, del monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carloshanno posto l’accento su questo aspetto. Tuttavia, l’incidente die il danno causato dal famoso tombino nella FP1 sono qualcosa che difficilmente si può dimenticare anche per le conseguenze sportive. Al di là di quello che il team del Cavallino Rampante ha dovuto investire per consentire all’iberico di tornare in pista, ladi 10 posizioni in griglia per la sostituzione della batteria si fa fatica ad accettare., Team Principal ...