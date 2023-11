F1 | Charles Leclerc | “La pole a Las Vegas è grandiosa! Domani voglio vincere | dovremo essere impeccabili”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023)festeggia dopo aver conquistato laposition del Gran Premio di Las, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato denominato LasStrip Circutt, il pilota della Ferrari si è confermato il più forte del fine settimana e ha legittimato la sua supremazia con un dominio netto in qualifica. Per il monegasco si tratta della 23aposition della carriera, la quinta del campionato. Il nativo di Monte-Carlo ha stampato un clamoroso tempo di 1:32.726 con appena 44 millesimi su Carlos Sainz (chesarà 12° in griglia di partenza per la ben nota penalizzazione) quindi terzo Max Verstappen a 378 millesimi, mentre è quarto George Russell a 386. Quinto Pierre Gasly a 513 millesimi, sesto Alexander Albon a ...