F1 | Charles Leclerc domina e scatterà in pole a Las Vegas! 2° Sainz | ma penalizzato

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Ferrari conferma la netta superiorità evidenziata nelle prove libere e occupa le prime due posizioni al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2023, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.ha rispettato il pronostico della vigilia, conquistando la quintaposition dell’anno (la 23ma in carriera) proprio davanti al compagno di squadra Carlos, retrocesso però dal 2° al 12° posto per lo sfortunato episodio del tombino. Sale dunque in prima fila il solito minaccioso Max Verstappen con la Red Bull, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta dalla Mercedes di un solido George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Giornata da incorniciare per la Williams, che prenota la terza fila in griglia con Alex Albon 5° davanti al ...