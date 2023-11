Europei di Pallanuoto | stabilite le sedi | Dubrovnik ed Eindhoven per l’Italia maschile e femminile

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 novembre 2023) Glidisi avvicinano. A gennaio sia il Settebello che il Setterosa scenderanno in acqua per sfidare le altre Nazioni continentali. Gli Azzurri e le Azzurre andranno a caccia della qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Il Torneo sarà separato tra categoriae quellaed entrambi completeranno con tre squadre i gironi dei Mondiali successivi a Doha. Ci sarà una doppia sede. Il Settebello giocherà ain Croazia (4 – 16 gennaio), mentre il Setterosa lo farà adin Olanda (5 – 13 gennaio). La Federnuoto precisa: ‘L’evento continentale era in programma in Israele, a Netanya, dal 3 al 16 gennaio 2024. La European Aquatics comunica che darà ulteriori informazioni nei prossimi giorni e intanto noi ci chiediamo perché il torneo ...