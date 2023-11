Euro 2024 Per l’Italia lunedì contro l’Ucraina due risultati su tre

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 novembre 2023) Pioggia di gol all’Olimpico. La nazionale di Spalletti si sbarazza facile della Macedonia del Nord imponendosi 5-2. Si aprono le porte verso…ma ancora non è fatta.a Leverkusenservirà almeno un pareggio per prenotare il volo verso la Germania.mette subito la partita in discesa: vantaggio al 17? con un colpo di testa di Darmian. Mani di Serafimov ma Jorginho sbaglia il rigore. Ci pensa Chiesa a scacciare brutti pensieri, con una doppietta al 41? e al 47? del primo tempo. Avanti 3-0 nella ripresa gli azzurri si rilassano e vengono puniti due volte da Atanasov. A rimettere le distanze Raspadori che sigla il 4-2 e a chiudere la partira El Shaarawy con il 5-2. La situazione nel girone di qualificazionedi Spalletti è a ...