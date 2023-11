Escándalo | perché la serie spagnola è la nuova ossessione del pubblico su Mediaset Infinity

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 novembre 2023) Lacon protagonisti Alexandra Jiménez e Fernando Líndez di Skam e Élite è disponibile gratuitamente ogni venerdì solo su: ecco i motivi del suo successo. I drama spagnoli al sapore di soap sappiamo come catturino ilgeneralista rimasto un po' orfano del genere negli anni appena passati della pandemia. Alla lunga lista si aggiunge- Storia di un', in esclusiva suogni venerdì con due nuovi episodi. Al centro una storia d'amore (e soprattutto di passione) impossibile con protagonisti Alexandra Jiménez e il promettente Fernando Líndez, noto soprattutto per i ruoli di Alejandro Beltrán in Skam España e di Joel in ...