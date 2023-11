Era ora | finalmente tolleranza zero con le borseggiatrici seriali

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto sicurezza di tre disegni di legge. Tra le novità più importanti, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori, usati perché non punibili, nuove norme per il contrasto delle occupazioni abusive, con procedure più rapide per la liberazione degli immobili, maggiori tutele per le forze dell’ordine, spesso oggetto di violenza o lesioni, l’introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, e infine una stretta sulle truffe ai danni degli anziani, spesso soli e fragili. Introdotta anche la pena della reclusione per lein gravidanza e le madri con figli fino a un anno d’età. L’esecuzione della pena, in questi casi, dovrà sempre e comunque avvenire presso istituti a custodia attenuata e non nelle carceri ...