Eolico | Irpinia e Sannio protagoniste in Campania

Nel Rapporto Comuni Rinnovabili2023 presentato da Legambiente per l'anno 2022 aumentano impianti da fonti rinnovabili: +21% rispetto al 2021 ma la potenza soltanto del 6% (sono stati installati 187 MW nel 2022), con un decremento della produzione del 5%.Il 51% della produzione di energia elettrica complessiva inarriva da fonti rinnovabili. Da un lato unacostituita da un grande fermento, fatto di amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono in tante direzioni diverse per realizzare impianti da fonti rinnovabili. Dall'altro, numeri che si confermano ancora bassi rispetto alla capacità potenziale di realizzazione, agli obiettivi climatici al 2030 e alle mancate opportunità di innovazione e di welfare strutturale per imprese e famiglie. In...