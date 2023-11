Empoli | Baldanzi | “Pronto per una big? Ci saranno degli step da fare”

Empoli - ancora problemi per Baldanzi. Salta il Napoli e non risponderà alla chiamata dell’Under 21

Commenta per primo La scorsa stagione è stata quella della rivelazione per Tommaso. Classe 2003, titolare e trascinatore dell'di Paolo Zanetti che incantava per la qualità del suo gioco e del suo numero 35. Tanto che in estate diversi club, con Napoli e Fiorentina ...

Tommaso Baldanzi via dall'Empoli: può lasciare il club azzurro già a gennaio, lo vuole una big che proverà a prenderlo subito! Tommaso Baldanzi può lasciare l'Empoli già a gennaio: il giovane talento ...