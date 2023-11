Emma Heming sulle condizioni di salute di Bruce Willis | “Oggi ho più speranze”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo la diagnosi di demenza frontotemporale, sembrava che pernon ci fosse speranza di migliorare ma la moglie,ha dichiarato recentemente che pare ci sia un leggero miglioramento. Una buona notizia per i fan dell’attore che negli ultimi mesi si sono molto preoccupati per le suedi. Soprattutto dopo che l’ex moglie Demi Moore aveva dichiarato che lui non riusciva più a riconoscerla.moglie: le parole di speranza La moglie ...