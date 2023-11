Elly Schlein menziona Fiorello e lui risponde | “Una volta i comunisti citavano Gramsci | oggi citano me… Intestatemi pure una piazza | però mentre sono in vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023)e la politica, un legame piuttosto solido. Anche perché le battute dello showman a VivaRai2 vengono riprese dai politici, con ironia, e il ciclo mediatico si “autoalimenta”. È il caso diche ha citato Fiore dicendo di non avere “niente di nero da mettersi” e di non aver quindi accettato per questo l’invito ad Atreju da parte della premier Meloni. E ieri il conduttore del morning show di RaiDue è tornato sulla ‘faccenda’: “Uname…unain. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere ‘Qui ...