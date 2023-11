El Shaarawy | che frecciata a Mourinho | “Con Spalletti è tutto diverso”

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo il gol alla Macedonia del Nord, l’attaccante giallorosso lancia un messaggio allo Special One: “Con lui gioco troppo lontano dalla porta” E’ entrato nel finale al posto di Berardi, in uno dei momenti più difficili del match tra Italia e Macedonia del Nord, con gli uomini di Milievski rientrati in partita e che tentavano un clamoroso recupero. Stephan Elè stato gettato nella mischia ed ha lasciato il segno, togliendosi la soddisfazione di andare a segno nel suo stadio: davanti ai suoi tifosi. L’esterno giallorosso, rimasto novanta minuti in panchina nel derby, ha esultato a lungo e a fine partita si è tolto qualche sassolino, lanciando unaa Josè. Stephan Elesulta dopo il gol segnato alla Macedonia del Nord – Notizie.comElha elogiato ...