“Due lauree e diverse specializzazioni” Chi è e che lavoro fa Claudia Lenti di Uomini e Donne

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Asi è fatta subito notare. La nuova dama è arrivata in studio solo a settembre scorso, sedendosi in un parterre pieno di vecchie conoscenze. Da Barbara De Santi a Roberta Di Padua, passando per Aurora Tropea e ovviamente Gemma Galgani. Ma la new entry si è subito ritagliata uno spazio al centro dello studio, dove si è presentata dopo aver chiuso una storia d’amore durata 10 anni. Nel programma di Maria De Filippi cerca l’amore e desidera sposarsi e diventare madre e stando a quanto si legge su TvBlog sarebbe stato il fratello a presentarla al programma per tirarle su il morale. Sin da subitoha iniziato una conoscenza con Alessio Pili Stella. I due, nonostante gli alti e bassi e la presenza di altre dame nella vita del cavaliere, ...