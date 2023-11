Due agguati tra Napoli e provincia | un 47enne e un 46enne feriti a colpi di pistola

(Di sabato 18 novembre 2023) Duetra. Il primo si è verificato alle 9 in via Musci, Pollena Trocchia; l’altro a Ponticelli, periferia est del capoluogo. DuetraIl primo agguato ieri mattina alle 9, ha visto vittima un uomo di 47 annito al braccio destro da un proiettile. Trasportato all’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

feriti, in maniera non grave, a distanza di poche ore a Napoli e provincia. Il primo episodio è accaduto questa mattina intorno alle 9 in via Musci a Pollena Trocchia: un uomo di 47 anni è stato ...

Spari in pieno giorno a Napoli e Pollena Trocchia, due feriti in ... Fanpage.it

Due agguati in poche ore: due feriti in ospedale NapoliToday

Una dottoressa della guardia medica di 67 anni è stata uccisa in un agguato sulla strada che da Santa Cristina in Aspromonte conduce a Taurianova. Ferito il marito che era in auto con lei.L'uomo, secondo quanto si è appreso, e rimasto ferito di striscio ad un braccio. I due erano a bordo della loro auto. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti anche gli investigatori della squadra ...