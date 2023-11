Drogano e violentano tre 14enni | poi tentano la fuga all’estero | arrestati due algerini a Fiumicino

Leggi su secoloditalia

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Novara hanno arrestato due trentenniaccusati di avere usato violenza sessuale a due ragazzine di 14 anni dopo avere offerto loro della droga. I due uomini, irregolari e clandestini in Italia, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati fermati mente cercavano di imbarcarsi su un aereo diretto. Il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Novara è stato eseguito all'aeroporto di Roma, in collaborazione con la polizia di frontiera. L'accusa nei confronti dei due trentenni è di avere adescato tre ragazzine quattordicenni, residenti a Novara, e di avere compiuto nei confronti di due di loro violenza sessuale.