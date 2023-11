Droga | Contanti | Pasticche e Coltelli La Polizia Mette in Sicurezza la Notte Marsicana

(Di sabato 18 novembre 2023) L'Aquila - Nell’ottica dei servizi di prevenzione per il contrasto di fenomeni di degrado nella città, nella serata di ieri venerdì 17 novembre, personale del Commissariato di Avezzano, ha ripetuto un servizio di Alto impatto. Il servizio, diretto dal Vice Questore Roberto Malvestuto, ha visto la partecipazione di personale del settore dellaAnticrimine, dellaScientifica, dellaStradale, di una unità cinofila e di due equipaggi del Reparto prevenzione Crimine di Pescara. L’attività di prevenzione è stata svolta in maniera dinamica nelle zone centrali e periferiche della città, nelle aree più colpite dal fenomeno del degrado urbano, individuate nell’apposito tavolo tecnico tenuto dal Questore di L’Aquila Enrico DE SIMONE. In particolare, nel corso del controllo, in via Roma nei pressi di un cantiere edile un ...

Tassista e spacciatore : beccato in auto con 63.000 euro in contanti e due chili di droga

A casa è stata trovata l'attrezzatura per il confezionamento Arrestato trentenne che aveva in casae il materiale per il confezionamento. L'operazione è degli agenti della polizia di Assisi, impegnanti nel controllo del territorio per la repressione di reati inerenti lo spaccio. I ...

Sequestrati in un appartamento in Valmaura droga e 30mila euro in contanti: un arresto per spaccio Il Piccolo

Siracusa. Spaccio in via Santi Amato, la droga e i contanti addosso ... Libertà Sicilia

Cronaca L'Aquila - 18/11/2023 15:27 - Nell’ottica dei servizi di prevenzione per il contrasto di fenomeni di degrado nella città, nella serata di ieri venerdì 17 novembre, personale ...Nel tardo pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha tratto in arresto un soggetto straniero di 26 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ...