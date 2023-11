Dottoressa uccisa a Reggio Calabria | Ordine medici | “Agghiacciante | è quarto caso in regione”

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – "Conosco Francesca Romeo e anche il marito. Quello che è accaduto è allucinante, è un agguatoche ci riporta a tempi bui". Così all'Adnkronos Salute Pasquale Veneziano, presidente dell'deichirurghi e odontoiatri di Raggio, commenta la morte di Francesca Romeo,in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte (a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. I dueerano dei possibili bersagli per il loro lavoro? "Non sappiamo cosa sia successo, se l'agguato sia legato al lavoro, il marito è psichiatra, o ad altro – risponde Veneziano – Ora siamo tutti sconvolti". La ...

Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato mentre è in auto col marito. Ordine dei medici : agghiacciante

Nella zona di Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino, unadi 67 anni, in servizio alla guardia medica, è stata vittima di un agguato a colpi di ... è stata, mentre lui è rimasto ...

Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Reggio Calabria, dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato. Ferito il marito Corriere della Sera

REGGIO CALABRIA Uccisa nel reggino una dottoressa di una guardia medica. La donna è stata uccisa in un agguato a colpi di arma da fuoco lungo la strada tra Santa Cristina in Aspromonte e Taurianova, m ...Francesca Romeo, dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte (in provincia di Reggio Calabria) è ...