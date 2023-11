Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato

(Di sabato 18 novembre 2023) In un grave episodio di violenza che ha scosso la comunità del reggino, laFrancesca Romeo, di 67 anni, è stata brutalmente assassinata nella tarda serata di ieri. L’è avvenuto mentre lastava rientrando a casa dopo il suo turno alladi Santa Cristina in Aspromonte. Al suo fianco, il marito Antonio Napoli, 66 anni, anche lui medico, è stato ferito nell’attacco. Secondo le prime ricostruzioni, due individui hanno aperto il fuoco contro il loro veicolo nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. Le autorità sono giunte prontamente sul posto e hanno avviato un’indagine per catturare i responsabili di questo atto efferato e per comprendere le motivazioni dietro tale gesto violento. Gli investigatori stanno cercando ...

