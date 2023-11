Dopo 14 anni | Meta rimette un piede in Cina

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 18 novembre 2023)14 lunghissimidi “esilio”, sembra esser tutto pronto per il ritorno diin. Per il momento si parla solamente di un possibile accordo commerciale con l’azienda leader del settore digitale di Shenzhen, ma nel prossimo futuro potrebbero cambiare molti dei paradigmi che per molto tempo hanno caratterizzato i rapporti tra la holding di Mark Zuckerberg e l’ecosistema economico-finanziario di Pechino. Nonostante delle resistenze ataviche, infatti, questa trattativa in essere – come confermato dal Wall Street Journal – tra Menlo Park e Tencent potrebbe essere il viatico per piani futuri molto più espansivi.in, l’accordo con Tencent e il futuroe Tencent, infatti, starebbero (il condizionale è d’obbligo) per raggiungere un’intesa commerciale ...