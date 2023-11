Djokovic o Alcaraz per Sinner? I precedenti con il serbo e lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) La finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis vedrà Jannik, numero 4, opposto ad uno tra ilNovak, numero 1, e l’iberico Carlos, numero 2: neicon i suoi possibili avversari nell’ultimo atto il bilancio è diverso, ma in entrambi i casi l’azzurro ha vinto l’ultima sfida giocata. Sarebbe il quinto confronto tra: ilha vinto i primi tre, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set, mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con ilvittorioso in due ...