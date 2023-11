Diretta Sinner-Medvedev | semifinale Atp Finals

LIVE – Sinner-Medvedev 6-3 3-4 - semifinale ATP Finals Torino 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Sinner-Medvedev 6-3 3-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : fasi cruciali del secondo set

LIVE – Sinner-Medvedev 6-3 4-4 - semifinale ATP Finals Torino 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Medvedev 6-3 5-5 - semifinale ATP Finals Torino 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Sinner-Medvedev 6-3 4-5 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : l’azzurro serve per rimanere nel set

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitour Centre Court, semifinale(ITA) 6 3 Medvedev (RUS) 3 4 ...

La semifinale Sinner-Medvedev in diretta streaming RaiNews

LIVE Sinner-Medvedev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: l'attesa semifinale nel primo pomeriggio OA Sport

Contro Daniil Medvedev la prima volta di Jannik Sinner alle semifinali del torneo Atp Finals di Torino. Il russo ha perso in due set (6-4, 6-4) con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che così - come ...Jannik Sinner vince il primo set per 6-3 contro Daniil Medvedev nella prima semifinale delle Atp Finals 2023 a Torino. L’azzurro, numero 4 del mondo, affronta il russo, terzo giocatore del ranking, e ...