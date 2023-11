DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2023 LIVE | primo posto per Quartararo nella FP2 | lavori in corso per Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARI SPRINT RACE E QUALIFICHE GP13.36 Si avvicina il momento del Q1 nel quale non ci sarannoe Martin, che hanno già staccato ieri il pass per il Q2 entrando in top 10. 13:33 va in archivio la FP2. A registrare il miglior tempo è stato Fabio, ll quale ha registrato un crono di 1:53.531 precedendo Jorge Martin, secondo a +0.073, ed Aleix Espargar, terzo. Seguono Di Giannantonio, Morbidelli, Oira, Zarco e Vinales ed Alex Marquez. Decimo tempo per FrancescoBANDIERA A SCACCHI! -1 minuto: Fabiosegna il miglior tempo! 1:53.531 per il francese che precede Espargarò e Jorge Martin, salito di colpi con un tempo di 1:53.604 -3 minuti: ...