DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2023 LIVE | al via il Q2

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARI SPRINT RACE E QUALIFICHE GP14.06 Tutti subito in pista eccetto Alex Marquez. 14.05 SEMAFORO VERDE! Via al Q2. 14.04 Qualifica fondamentale per Bagnaia e Martin che ieri si sono marcati nelle pre-qualifiche: adesso bisognerà andare allo scoperto. 14.01 Questi quindi i piloti che si giocheranno la pole: Fernandez, Di Giannantonio, Vinales, Binder, Aleix Espargarò, Marini, Martin, Bagnaia, Fernandez, Marc e Alex Marquez, Zarco. 13.58 Beffa anche per Fabio Quartararo che sembrava aver fatto un tempo da Q2 insieme ad Alex Marquez e invece è stato sopravanzato da Zarco. 13.56 Davvero un gran tempo quello di Zarco; 1;52.382 che gli è valso il record della pista. Bezzecchi chiude terzo, mentre Bastianini ha pagato l’impeding di Lecuona. 13.55 Bezzecchi ...