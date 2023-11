Diario dall’inferno | “A Gaza nessuno è più al sicuro”

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) Abd al-Rahim al-Zari’i è un giovane palestinese di, ha 30 anni e vive al Cairo dal 2011, dove lavora come freelance nel settore commerciale. Aè uno dei fondatori di una scuola di danza Hip Hop e Breakdance, “is alive” e nel 2019 ha scalato l’Everest ed è stato il primo palestinese a issare la bandiera della Palestina sul monte. «Sono stato uno dei fondatori di “is alive”, abbiamo usato la danza come modalità espressiva, offrivamo supporto psico-sociale per stare vicino ai bambini palestinesi che vivono sotto assedio e che hanno subito traumi da guerra. Uscire dall’assedio anel 2019 e scalare l’Everest è stato un sogno che si è avverato. Sono stato d’esempio per i bambini della mia città, anche io sono stato un bambino e so com’è difficile esserlo a. ...